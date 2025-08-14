¡Ya están listos! Llegaron los primeros famosos de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Cada vez faltan menos días para el esperado estreno de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ y varios de los famosos que ya fueron revelados, van llegando a la ciudad de Santa Cruz para participar de los ensayos con sus academias de baile.

Este jueves, Diego Paredes, Erika Valencia, Juandy, Basti e Iribel Méndez, fueron los invitados especiales de ‘El Mañanero’ en Santa Cruz, y en un contacto nacional, contaron algunas de sus expectativas para el esperado programa estreno.

Desde Cochabamba, está presente Diego Paredes, humorista y presentador de televisión, quien contó la emoción que tiene ante el nuevo reto que debe asumir.

“Es un reto tremendo, una escalera gigante para mí como artista, estar en tremenda producción y en este canal, vamos a dejar todo en el escenario y hacer que la gente se divierta”, expresó Diego muy sonriente.

Basti, el generador de contenido, también cochabambino, dijo no tener mucha experiencia en el tema de baile, pero, que dará su mejor esfuerzo para poder llegar alto, “soy cero a la izquierda bailando, pero vamos a aprender”, manifestó.

De igual manera estuvo presente el influencer y generador de contenido, Juandy, representante de La Paz, y él contó que ya empezó con los primeros ensayos para el gran estreno del programa.

“Emocionando, ansioso, con ganas de darlo todo y descubrirme en esta nueva faceta, más allá de lo cómico, interpretar un personaje real, un artista con un cuerpo de baile, hay de dos: o la rompo o me eliminan la primera semana”, decía Juandy en medio de bromas.

Iribel Méndez, la talentosa tiktoker y piloto, estuvo presente y contó que, en su paso por el colegio, ella participaba de algunos festivales, y que su especialidad era el hip hop.

Finalmente, dieron la bienvenida a Erika Valencia, la ecuatoriana que, en cuanto entró al set, enseñó a todos a bailar “salsa choque”, algo con que sorprendió a todos.

“Yo como siempre digo, llegó el sabor y el color, estoy emocionada obviamente de estar en este bello país, me siento una boliviana más y a veces me sale el ‘puej’, ya son tres años sin estar en la televisión y me siento poco un robot, pero se que le voy a poner todo el empeño”, afirmó la modelo.

Todos ellos ya ultiman los detalles para formar parte de la competencia más importante a nivel nacional, una segunda temporada que te brindará entretenidas noches, todo arranca este lunes 18 de agosto.

