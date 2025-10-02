¡Golazo millonario! Hincha anota desde media cancha y gana 40.000 euros en República Checa

Lo que parecía un simple espectáculo de medio tiempo se convirtió en un momento histórico para un fanático del Sparta Praga, que logró anotar un gol desde media cancha y se ganó un premio de 40.000 euros.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se observa al hincha tomar impulso y patear el balón con determinación. Durante unos segundos, el disparo parecía no tener dirección al arco, pero finalmente, la caprichosa llegó al fondo de la red ante la sorpresa de todos los presentes.

El hombre, visiblemente sonriente, fue felicitado por un periodista en el estadio, quien le levantó el brazo derecho en señal de triunfo mientras se celebraba el momento. Acto seguido, le entregaron simbólicamente un cheque con el dinero que había ganado gracias a su impresionante gol.

El hecho no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales, donde miles de aficionados celebraron la habilidad y la suerte del hincha. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿qué harías tú si tu disparo desde media cancha te convirtiera en millonario por unos segundos de genialidad?

A continuación, el video:

