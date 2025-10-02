TEMAS DE HOY:
Transmisión en vivo captó el momento en que un rayo cayó durante un partido de fútbol

El árbitro tuvo que detener el encuentro para resguardar a los jugadores.

Martin Suarez Vargas

02/10/2025 10:25

Foto: Captura transmisión Fútbol Canal.
Oruro.

El susto ocurrió en Oruro, durante el duelo entre GV San José y Wilstermann por la Copa Bolivia. Un potente relámpago, seguido de un trueno, obligó al árbitro Héctor Sandoval a detener las acciones y a que todos los protagonistas se refugiaran.

Corría el minuto 27 del partido por la octava fecha, bajo una intensa lluvia, cuando un rayo cayó cerca del estadio y el resplandor iluminó todo el escenario deportivo.

La jugada se desarrollaba en la mitad de la cancha, con Wilstermann en contragolpe y el balón dirigido hacia Alejandro, cuando ocurrió el hecho. Los comentaristas, sorprendidos en plena transmisión, exclamaron:

“¡Uy, el rayo!”, y reaccionaron al instante.

Tras el susto, el partido se reanudó y finalizó con victoria del local. Gualberto Villarroel San José superó a Wilstermann por 2-0.

