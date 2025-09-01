TEMAS DE HOY:
¡Tragedia! Mujer pierde la vida tras ser alcanzada por un rayo, mientras cuidaba su ganado

Mientras cuidaba su ganado en una zona montañosa, una mujer fue sorprendida por una tormenta eléctrica y perdió la vida de manera instantánea.

Martin Suarez Vargas

01/09/2025 18:52

Foto referencial.
México.

En un lamentable suceso ocurrido en San Luis de La Paz, Guanajuato, en el país de México, una mujer perdió la vida luego de ser alcanzada por un rayo mientras cuidaba su ganado en una zona cerril. El hecho se produjo cuando se desató una tormenta eléctrica en la región, según reportaron medios de ese país.

Preocupados por no tener noticias de la mujer durante varias horas, sus familiares emprendieron la búsqueda y la encontraron caída en el lugar, con su ganado alrededor. De inmediato, llamaron a la Central de Emergencias 911 para solicitar asistencia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Posteriormente, agentes estatales se encargaron de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense en la ciudad de Guanajuato para realizar los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad o la edad de la mujer. La tragedia recuerda los riesgos de las tormentas eléctricas, especialmente en zonas rurales y abiertas.

