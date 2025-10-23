Video: ¡Insólito! Dejó su auto en un lavadero y un delincuente lo retiró como si fuera suyo

Delfina Escobar es la mujer que sufrió el robo de su vehículo en Argentina. Según denunció al medio TN, cada dos meses lleva su auto a un lavadero de confianza ubicado a siete cuadras de su casa.

Pero el sábado 11 de octubre, lo que era una rutina terminó en un insólito robo. Un delincuente pagó el servicio de lavado del vehículo y terminó llevándoselo sin ninguna dificultad.

“Lo dejé como siempre, a las 13:30. Me tomaron mis datos, mi nombre y mi teléfono”, contó Delfina.

Una hora y media después, le pidió a su novio, Gonzalo, que fuera a retirarlo. Pero cuando él llegó, el vehículo ya no estaba. Su novio llamó a Delfina, contándole de forma desesperada que el auto había desaparecido.

“Nos robaron el auto, se lo llevó otro”, le dijo. La joven, en un principio, creyó que se trataba de un chiste: “Pensé que me estaba haciendo una joda”, afirmó.

La pareja hizo el reclamo al propietario del lavado y, tras observar las cámaras de seguridad, se pudo ver cómo un sujeto llega al lugar, dialoga con las personas que atendían el lavadero y se retira llevándose el vehículo.

“Se ve a un hombre que se quedó mirando el auto, como observando la patente. Pagó el servicio, dijo que venía a buscarlo y se fue manejando”, señaló Delfina.

De acuerdo con las imágenes, el delincuente actuó con naturalidad e ingresó al lavadero como cualquier cliente.

A casi dos semanas del hecho, el auto sigue sin aparecer. Este caso se encuentra en investigación y representa lo que podría ser una nueva modalidad de actuar de los delincuentes.

