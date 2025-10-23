Doble crimen: empresario mató a su expareja y al nuevo novio tras una fiesta en su casa

Un terrible hecho de doble crimen conmociona a la ciudad de Santa Fe, en Argentina, donde un empresario asesinó a su expareja y al nuevo novio tras una fiesta en su domicilio.

Las víctimas fueron identificadas como Carol María Aldana Mora (21) y Martín Amílcar Blanco (36). Según los antecedentes del caso, el brutal hecho ocurrió luego de una reunión que se extendió desde el viernes hasta el domingo en la casa de Hernán Efraín Imhoof (48), quien era expareja de la joven y dueño de una fábrica.

Fue la madre del agresor quien, tras escuchar de boca de su hijo que había asesinado a ambas personas, alertó a las autoridades y entregó la información sobre el hecho.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, ubicada en calle Misiones al 2700, encontraron el cuerpo de Blanco con heridas de arma de fuego. Imhoof se encontraba en el lugar y fue detenido de inmediato.

En la escena, los policías secuestraron tres armas de fuego y varios proyectiles. Sin embargo, no había rastros de Carol, quien ya era buscada por sus familiares.

Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado horas después en inmediaciones del Paraje El Carmen, cerca de la Ruta Provincial 31 S, en una zona rural del municipio vecino de Avellaneda, donde había sido abandonado.

Según las autoridades, cinco personas estuvieron presentes en la reunión y se habría consumido alguna sustancia, aunque los investigadores aún intentan esclarecer el móvil y las circunstancias del doble homicidio.

