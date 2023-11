Santa Cruz

El día que asesinaron a un policía y su informante en Santa Cruz, ningún Fiscal de Materia asistió a las labores de inteligencia que realizaron funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Pese a que las normas señalan que este tipo de trabajos deben ser informados al Ministerio Público, lo que no hizo la policía, según explicó la Fiscalía Departamental.

“No ha participado ningún fiscal, es por eso que pueden verificar dentro del hecho de asesinato no aparece ningún miembro del Ministerio Público”, indicó Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz.

La autoridad aseguró que al igual que las investigaciones siguen en este caso, también se pedirá explicaciones a la Felcn del por qué se trabajó sin informar del operativo.

Analista

La observación de Mariaca, coincide con lo mencionado por Joadel Bravo, exfiscal antidrogas, quien señaló que la manera en la que la policía realizó un "operativo de rutina", debe ser informado al Ministerio Público para dar a conocer sobre los actuados, y además si involucra a informantes que recibirán una recompensa por su trabajo.

Viceministerio de Régimen Interior

El pasado 10 de noviembre, durante el programa QNMP de Red Uno, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, respondió a la observación del exfiscal antidrogas.

“Cuando es un operativo en flagrancia no se permite la presencia del juez, así lo dice la ley”, señaló Aguilera. Sin embargo, Bravo indicó que, al no encontrar las sustancias controladas, no se trataba de un operativo en flagrancia, por lo que si ameritaba informar a la fiscalía.