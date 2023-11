"Si sabían del operativo ¿Por qué escapó el que disparó?": Exfiscal antidrogas cuestiona a la Policía

Cargando...

Santa Cruz

La Policía Boliviana ha intensificado operativos en puntos estratégicos, para dar con el asesino de un teniente y un ciudadano paraguayo, ocurrido la mañana del viernes en un hotel ubicado en la zona de la avenida Cristo Redentor.

¿La Felcn informó a la fiscalía sobre el operativo?

Joadel Bravo, exfiscal antidrogas, cuestiona la manera en la que la policía realizó un "operativo de rutina" que terminó con la vida de un miembro de la Felcn y un informante. Bravo asegura que un operativo debe ser informado al Ministerio Público para dar a conocer sobre los actuados y además si involucra a informantes que recibirán una recompensa.

"El informante, antecedentes, al interior de un inmueble, no es un operativo de rutina, es la característica de un agente en cubierto. No informaron si había un juez que lo sabía, para ir a esa reunión se debió analizar, se debería saber quiénes iban a ingresar”, indicó.

En respuesta a esta pregunta, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, mencionó posteriormente en Que No Me Pierda, que “cuando es un operativo en flagrancia no se permite la presencia del juez, así lo dice la ley”. Sin embargo, Bravo asegura que, al no encontrar las sustancias controladas, no se trataba de un operativo en flagrancia, por lo que si ameritaba informar a la fiscalía.

¿Si el operativo fue planeado, por qué la policía no cuido los accesos por donde los narcotraficantes podían escapar?

Bravo indicó que, si la policía tenía ya planeada una estrategia, se debió cuidar los accesos a este edificio, además de tener personal en cubierto en el lugar para prevenir estos infidentes y actuar de inmediato.

"Se debió informar al fiscal, informar que un agente en cubierto iba a reunirse con posibles narcotraficantes. Esa incursión necesariamente debía tener un apoyo de policías, ponerle micrófonos al policía para saber en tiempo real o cuando se debe ingresar a dar el apoyo. Pero los policías no intervinieron cuando los narcotraficantes escaparon”, señaló.

¿Quiénes son los responsables de la muerte de dos personas?

Para Bravo, la policía omite detalles de lo que ocurrió en el lugar. Asegura que quienes hayan mandado al efectivo policial, sin tener un resguardo, son los responsables del hecho.

“Quién le ordenó a ese policía a ir a esa reunión, tienen que haber responsables de quien le envió. No podemos exponer las vidas humanas de esta manera”, añadió.

Mientras las investigaciones continúan por parte de la policía. La familia del teniente fallecido pide justicia y que el caso sea esclarecido.

Hasta la noche de este viernes, la policía arrestó a seis personas y existen dos aprehendidos.