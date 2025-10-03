Un insólito suceso generó asombro en el barrio Nuevo Oriente de Lorica, Colombia, donde una familia recurrió a una práctica tradicional para tratar a una joven que fue alcanzada por un rayo.

Arlidis Ozuna Rubio, de 22 años, sufrió el impacto de una descarga eléctrica mientras lavaba ropa en el patio de su casa. El rayo cayó en un árbol de coco cercano, y la energía alcanzó a la joven, dejándola con el cuerpo entumecido, sin fuerza y con problemas de audición.

Tras el incidente, Ozuna fue trasladada a un centro médico local (Camu Santa Teresita), donde recibió atención y fue dada de alta. Sin embargo, ante las secuelas persistentes, sus familiares decidieron aplicar un ritual ancestral: enterrarla parcialmente en el patio de su vivienda, según publica la página Upsocl.

Enterrada "viva" para "extraer la energía del rayo". Imagen: Facebook Hijos Del Pueblo.

Cuatro horas bajo tierra para "sanar"

La joven fue sepultada hasta el cuello en un hueco excavado en la tierra. Sus familiares, siguiendo la creencia popular transmitida por generaciones, confiaban en que la tierra absorbería la energía del rayo que permanecía en su cuerpo y así revertiría los efectos del impacto.

Arlidis permaneció en esta posición durante aproximadamente cuatro horas, ante la mirada de vecinos y curiosos que se acercaron al lugar. Según reportes, la joven finalmente se recuperó del impacto, informa el medio turadio.com.co.

Vea el video:

