"Tenía su mochilita puesta": Un niño y su tío mueren tras ser alcanzados por un rayo

Una tragedia ocurrió al sur de Veracruz, en México, donde un niño de 11 años, llamado Edilberto, y su tío Martín murieron tras ser alcanzados por un rayo. Todo ocurrió mientras regresaban a casa después de hacer unas compras.

Ese día, el tío iba a renovar su credencial del INE, y el niño aprovechó para comprar su mochila y útiles escolares, ya que el lunes 1 de septiembre iba a comenzar las clases. Estaba muy emocionado y guardó todo en su nueva mochila.

Después de hacer las compras, tomaron un transporte rural. Al bajarse, les faltaba caminar un buen tramo para llegar a su casa. En ese camino, empezó una tormenta eléctrica, y un rayo cayó justo donde estaban ellos. Ambos murieron de forma inmediata.

Cuando pasaron las horas y no regresaban, sus familiares salieron a buscarlos. Los encontraron sin vida en un camino de terracería. El niño tenía su mochila puesta, con sus cuadernos y lápices adentro. El cuerpo presentaba quemaduras, al igual que el de su tío.

Los vecinos cubrieron los cuerpos mientras llegaban las autoridades. Luego llegaron policías y personal de servicios periciales, quienes hicieron el levantamiento de los cadáveres y los trasladaron a la ciudad para continuar con los trámites.

Mira la programación en Red Uno Play