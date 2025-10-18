Un dramático episodio ocurrió este viernes en un barrio de Argentina, cuando un perro estuvo a punto de morir ahorcado al quedar colgado del ascensor por su correa.

El accidente sucedió cuando su dueña ingresó al elevador y las puertas se cerraron, sin advertir que el animal no había entrado con ella.

El hecho ocurrió en el edificio donde vive el músico y productor Leo Blumberg y fue él quien, al escuchar una alarma, salió a ver qué pasaba y encontró al perro suspendido en el aire, atrapado por la correa. Sin dudarlo, lo descolgó y le realizó maniobras de RCP, logrando salvarle la vida.

“Estaba grabando con un cliente y justo habíamos parado la música. Ahí escuché la alarma del ascensor, bajé y vi al perro colgado. Lo desenganché y empecé con el RCP. Por suerte reaccionó”, relató Blumberg, quien contó que en otro trabajo había hecho un curso de RCP, aunque solo para personas. Aun así, improvisó con el animal y logró reanimarlo.

El vecino se llevó al perro a su departamento hasta que la pareja de la dueña se presentó para recogerlo. Las cámaras de seguridad del edificio captaron todo el momento, que rápidamente se viralizó.

