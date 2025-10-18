TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Incendio Bus Presunto secuestro

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

VIDEO | Prendió fuego a su polera para evitar que le secuestren la moto en un operativo

Se conoce que la moto estaba siendo conducida por un menor sin licencia. El video se volvió viral y la policía inició una investigación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/10/2025 18:22

Argentina

Escuchar esta nota

Un control de tránsito en la ciudad de Salta, Argentina, terminó de forma violenta cuando agentes municipales detuvieron a un menor que andaba en moto sin casco, sin licencia ni seguro.

Poco después, un hombre, que sería familiar del menor, llegó al lugar y quiso llevarse la moto a la fuerza.

En medio del enfrentamiento, el hombre roció su remera con combustible y la prendió fuego frente a los agentes para evitar que le secuestraran la moto. Mientras agitaba la prenda encendida, amenazó a los policías. Todo fue grabado por vecinos y el video se hizo viral.

La mujer que estaba con él también peleó con los agentes y se tiró sobre la moto para impedir que se la lleven. Testigos dijeron que la situación fue muy tensa y que hubo muchos gritos y amenazas.

La policía tuvo que intervenir para controlar el conflicto. Secuestraron la remera quemada y denunciaron lo ocurrido en la comisaría. Además, iniciaron una investigación para aclarar todo lo que pasó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD