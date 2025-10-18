VIDEO | Prendió fuego a su polera para evitar que le secuestren la moto en un operativo

Un control de tránsito en la ciudad de Salta, Argentina, terminó de forma violenta cuando agentes municipales detuvieron a un menor que andaba en moto sin casco, sin licencia ni seguro.

Poco después, un hombre, que sería familiar del menor, llegó al lugar y quiso llevarse la moto a la fuerza.

En medio del enfrentamiento, el hombre roció su remera con combustible y la prendió fuego frente a los agentes para evitar que le secuestraran la moto. Mientras agitaba la prenda encendida, amenazó a los policías. Todo fue grabado por vecinos y el video se hizo viral.

La mujer que estaba con él también peleó con los agentes y se tiró sobre la moto para impedir que se la lleven. Testigos dijeron que la situación fue muy tensa y que hubo muchos gritos y amenazas.

La policía tuvo que intervenir para controlar el conflicto. Secuestraron la remera quemada y denunciaron lo ocurrido en la comisaría. Además, iniciaron una investigación para aclarar todo lo que pasó.

