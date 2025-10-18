El video que sacudió a Brasil: nuevas revelaciones en el caso del cura sorprendido junto a una joven de 21 años

El caso del sacerdote brasileño sorprendido en su casa junto a una joven de 21 años continúa generando repercusiones. La Policía Civil de Nova Maringá, en el estado de Mato Grosso, amplió la investigación y ahora apunta al suegro de la joven, junto a tres personas más, por haber irrumpido en la casa parroquial y difundido el video que conmocionó a todo el país.

Según confirmó el comisario Franklin Alves al portal g1, las autoridades realizaron varios allanamientos el pasado jueves y secuestraron tres teléfonos celulares, entre ellos el del propio suegro de la joven, Isabelly, quien aparece en las imágenes con el padre Luciano Braga Simplício.

Los investigadores buscan establecer el rol de cada uno de los presuntos implicados en el ingreso violento al domicilio parroquial y en la posterior viralización del material, que habría causado un fuerte impacto psicológico en la joven.

Cómo comenzó el escándalo

El video, grabado por los intrusos, muestra el momento en que dos hombres y una mujer derriban la puerta del baño y encuentran a Isabelly llorando, vestida con un baby doll, mientras el sacerdote aparece semidesnudo.

De acuerdo con la versión policial, la mujer que acompañaba al grupo intentó detenerlos y evitar que filmaran, pero no logró impedir la exposición pública del hecho.

“Fue la familia del exnovio la que invadió y expuso la situación, junto con amigos”, declaró el comisario Alves, quien aseguró que la investigación busca determinar responsabilidades individuales.

Los delitos bajo sospecha

La causa judicial se centra en presuntos delitos de invasión de domicilio, daño calificado, privación ilegal de la libertad, difusión no consentida de imágenes íntimas y daño psicológico.

La investigación se inició a raíz de la denuncia formal presentada por Isabelly tras la circulación del video en redes sociales. Los peritos analizarán los teléfonos secuestrados para reconstruir cómo se produjo la difusión y si existen contradicciones en los testimonios de los implicados.

“Buscamos elementos objetivos que nos permitan tener certeza sobre lo ocurrido y evitar que el proceso se caiga en el futuro”, explicó el delegado Alves.

El descargo del novio y del sacerdote

Por su parte, el exnovio de Isabelly, Bruno Griebeler, negó tener cualquier participación en la invasión. A través de su abogado, aseguró que se encontraba en un viaje de trabajo en Río Grande do Sul cuando ocurrió el episodio.

Griebeler calificó la situación como “una ruptura de confianza y de valores morales”, y dijo haberse enterado de los hechos a través de mensajes de amigos que le advirtieron del supuesto encuentro entre su prometida y el sacerdote.

En tanto, el cura Luciano Braga Simplício, en un audio difundido por el portal ND Mais, negó mantener una relación con la joven y afirmó que ella solo le pidió permiso para ducharse en la casa parroquial. “No hay nada más allá de eso”, insistió.

La reacción de la Iglesia y el impacto en la comunidad

La Diócesis de Diamantino confirmó que inició una investigación interna sobre la conducta del sacerdote y decidió suspenderlo temporalmente de sus funciones pastorales. En su lugar, fue designado el padre Pedro Hagassis, de 76 años.

El caso se registró en la pequeña ciudad de Nova Maringá, de apenas cinco mil habitantes, donde el padre Luciano era una figura muy querida y activa en redes sociales.

