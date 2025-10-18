Las selecciones de Corea del Norte y China dejaron claro el empuje de los conjuntos asiáticos, tras iniciar este sábado su participación en el Mundial femenino sub-17 que se disputa en Marruecos con sendas victorias sobre México (2-0) y Noruega (5-0), respectivamente.

Si previsible podría considerarse el triunfo de las norcoreanas, vigentes campeonas del mundo, más inesperada no por la victoria sino por la contundencia, podría señalarse la actuación del equipo chino.

China abrió el marcador a los dieciséis minutos con un gran lanzamiento de falta de Ruilin Chen y superó por completo a un gris equipo noruego, que no encontró manera de contener a las asiáticas, especialmente a las atacantes Xinyi Zhou y Zhenzhu Fang, que cerraron la contienda con un doblete cada una.

En el caso de Corea del Norte, los goles fueron obra de Jong Hyang Yu, que adelantó a las asiáticas a los tres minutos de juego con un alarde de potencia y velocidad, y Won Sim King, que al minuto veintiocho sentenció la victoria 2-0 sobre México.

Más apurado fue el triunfo de Países Bajos, que tuvo que esperar hasta trece minutos antes de la conclusión del tiempo reglamentario para derrotar por 3-4 a Camerún, en un choque en el que las europeas ya vencían 0-2 a los seis minutos de juego.

El equipo africano no se rindió y a los tres minutos del inicio del segundo tiempo estableció el momentáneo 3-3 con un tanto de Yolande Zoua, lo que mantuvo viva la ilusión de las 'leonas indomables'. El sueño neerlandés se terminó con el gol definitivo de Aymee Altena al minuto 77, tras culminar una rápida triangulación de las europeas.

Con este resultado, Países Bajos se sitúa en la segunda plaza del grupo B, con los mismos puntos que Corea del Norte, que buscará certificar su clasificación para la siguiente ronda con una victoria ante Camerún el próximo martes.

Estados Unidos no tuvo apuros para iniciar su camino en el Mundial con una victoria de 3-0 sobre Ecuador. El equipo norteamericano resolvió el partido en la primera parte con los tantos de Meila Brewer, Nyanya Touray y Lauren Malsom. El próximo compromiso estadounidense será el martes, en busca de la primera plaza del grupo C frente a la contundente China.

Italia festejó su retorno, doce años después, a la fase final de un Mundial sub-17 con una clara victoria por 3-0 sobre Costa Rica. La dupla conformada por Anna Copelli, elegida mejor jugadora del encuentro, y Giulia Galli, autora de un doblete, fue determinante.

Mientras Copelli personificó la eficacia en el ataque, Galli fue la brújula que dio sentido a la ofensiva de las 'azzurrine' con precisos pases que propiciaron los dos tantos de Galli. Este triunfo permitió a Italia igualar en la primera plaza del grupo A con Brasil, que el viernes se impuso por 0-3 en el partido inaugural a Marruecos, próximo rival de las transalpinas.

