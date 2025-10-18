¡Pánico en el aire! Una batería de litio explotó en pleno vuelo y obligó a un avión a aterrizar de emergencia

Un vuelo de Air China que cubría la ruta Hangzhou–Incheon tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái luego de que una batería de litio explotara dentro del equipaje de mano de un pasajero, generando llamas y una densa columna de humo negro dentro de la cabina.

El incidente ocurrió este sábado por la mañana, cuando la aeronave, identificada como vuelo CA139, volaba sobre el mar entre la costa este de China y la isla japonesa de Kyushu. Según informó la aerolínea en un comunicado publicado en la red social Weibo, la batería se incendió espontáneamente en el compartimiento superior del avión.

“La tripulación gestionó inmediatamente la situación conforme a los procedimientos, y nadie resultó herido”, precisó Air China, agregando que la desviación del vuelo hacia el aeropuerto internacional de Shanghái Pudong se realizó “para garantizar la seguridad del vuelo”.

Llamas y pánico a bordo

Imágenes difundidas por el medio estatal Jimu News muestran las llamas saliendo del compartimiento de almacenamiento, mientras pasajeros intentaban sofocar el fuego con la ayuda de la tripulación. En el video grabado por uno de los ocupantes se puede ver el humo negro llenando parte de la cabina, mientras se escuchan gritos de sorpresa y preocupación.

De acuerdo con los datos del portal Flightradar24, el avión despegó a las 09:47 (hora local) y dio media vuelta sobre el mar antes de aterrizar sin incidentes a las 11:00 en Shanghái.

Las autoridades chinas investigan ahora el origen del artefacto que provocó la emergencia y recordaron a los pasajeros la importancia de cumplir las regulaciones sobre transporte de baterías de litio en vuelos comerciales.

