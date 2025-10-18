Hallan cuerpo de jubilado 15 años después de su muerte; seguía cobrando su pensión ¿Cómo pasó?

Un macabro y asombroso hallazgo puso al descubierto una trágica historia de soledad extrema en la ciudad de Valencia, España: el cuerpo de un hombre identificado como Antonio Famoso fue encontrado en su departamento, donde llevaba muerto e ignorado por 15 años.

La increíble desconexión del jubilado con el mundo exterior era tal que, a pesar de su fallecimiento, su ausencia nunca fue notada por familiares o vecinos. Además, se reveló que, durante todo ese tiempo, Antonio continuó recibiendo su pensión de jubilación.

El descubrimiento: Una fuga de agua

El hallazgo fue totalmente fortuito. Antonio Famoso, nacido en 1936 y que al momento de su muerte rondaría los 71 años, fue encontrado el pasado fin de semana en su vivienda en el barrio de Fuensanta, informa EFE.

El cuerpo fue ubicado debido a una intensa filtración de agua causada por las fuertes lluvias. El exceso de agua inundó la terraza del piso, y el líquido que se filtraba a los apartamentos inferiores era de "color negro y con mal olor", lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía Local y a los bomberos.

Al ingresar al modesto piso, el equipo de rescate encontró los restos de Antonio, que se encontraban en un avanzado estado de descomposición, momificados y reducidos a un esqueleto, en medio de una gran inmundicia y rodeado de insectos y palomas muertas. La Policía Nacional, que investiga el caso, descarta un homicidio y apunta a una muerte natural o accidental.

La vida desconectada de Antonio

Antonio Famoso llevaba una vida extremadamente solitaria desde hacía al menos tres décadas, tras su separación. A pesar de tener dos hijos, había perdido completamente el contacto con ellos.

Vecinos del edificio aseguraron a la prensa local que creían que el hombre, descrito como "discreto" y que "no se metía con nadie", simplemente se había trasladado a una residencia de ancianos cuando dejaron de verlo. Nadie reportó su ausencia.

Un enigma clave es por qué el hedor del cadáver no alertó antes a la comunidad. Algunos vecinos especulan que, dado que una ventana estaba abierta, el olor pudo haberse "ventilado" durante años, reporta El País.

El misterio de la pensión

La parte más desconcertante de la historia es la económica. Las investigaciones preliminares indican que, al no ser reportado su deceso, la cuenta bancaria de Antonio Famoso permaneció activa.

La Seguridad Social de España continuó abonando su pensión de jubilación durante los 15 años en que estuvo muerto. Esto permitió que los gastos de suministros del hogar (agua, luz) y hasta deudas con la comunidad de propietarios se siguieran pagando automáticamente.

