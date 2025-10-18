VIDEO | Cayó al río con su auto, casi se ahoga y un valiente testigo lo rescató

Un impactante rescate ocurrió en la ciudad de Taizhou, China. Un conductor terminó en un río luego de hacer una maniobra brusca para evitar atropellar a una mujer en bicicleta. El auto, un Audi, quedó casi completamente sumergido en el agua, con el conductor atrapado adentro.

El dramático momento fue registrado en video por testigos que presenciaron el hecho. Entre ellos se encontraba un exsoldado de 40 años, quien no dudó en arrojarse al agua para intentar rescatar al conductor.

Con gran determinación, se trepó al vehículo y, utilizando una gran piedra, rompió el techo de vidrio para poder acceder al interior del auto.

Gracias a su rápida intervención, logró sacar al conductor del coche justo a tiempo. El hombre, desorientado y agotado, logró tomar una bocanada de aire y recostarse sobre el techo del vehículo. Instantes después, los presentes arrojaron un salvavidas para ayudarlo a llegar hasta la orilla, donde recibió asistencia médica.

Todo quedó grabado en un video tomado por un testigo, que muestra la valentía del rescatista y el momento exacto en que logra sacar al conductor del agua.

