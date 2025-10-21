Pedro Pascal bailó 'La Cumbia de la Migra' en protesta migrante y se vuelve símbolo viral

Este fin de semana, Pedro Pascal fue captado bailando con entusiasmo al ritmo de una cumbia durante la protesta No Kings (Sin Reyes), realizada en Los Ángeles en contra de los operativos de ICE.

Pedro Pascal y el congresista Isaac G. Bryan durante la protesta No Kings en California, el 18 de octubre de 2025. @ib2_real

El video, rápidamente viralizado en redes sociales, lo muestra sonriendo, chasqueando los dedos y moviéndose con naturalidad mientras suena La Cumbia de la Migra.

La canción que animó los pasos de Pascal es interpretada por Jornaleros del Norte, un grupo musical formado por trabajadores migrantes en Estados Unidos, que lleva más de 25 años denunciando a través de la música las injusticias que enfrentan quienes cruzan fronteras en busca de un mejor futuro.

Pascal no ha hecho declaraciones públicas sobre el momento, pero su sola presencia en el evento, bailando con la comunidad migrante al ritmo de una canción de protesta, ha sido interpretada como un acto de respaldo a las causas por las que lucha este sector.

Mientras se acercan elecciones decisivas en EE.UU. y aumentan las tensiones en torno a la política migratoria, el video de Pedro Pascal bailando se ha convertido en una imagen de resistencia.

