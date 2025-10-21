TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Enfrentamiento barras bravas Infanticidio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Pedro Pascal bailó 'La Cumbia de la Migra' en protesta migrante y se vuelve símbolo viral

Su baile durante la protesta 'No Kings' en Los Ángeles fue celebrado como un gesto de apoyo a los migrantes. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/10/2025 8:06

Pedro Pascal y el congresista Isaac G. Bryan durante la protesta No Kings en California, el 18 de octubre de 2025. @ib2_real
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Este fin de semana, Pedro Pascal fue captado bailando con entusiasmo al ritmo de una cumbia durante la protesta No Kings (Sin Reyes), realizada en Los Ángeles en contra de los operativos de ICE.

Pedro Pascal y el congresista Isaac G. Bryan durante la protesta No Kings en California, el 18 de octubre de 2025. @ib2_real

El video, rápidamente viralizado en redes sociales, lo muestra sonriendo, chasqueando los dedos y moviéndose con naturalidad mientras suena La Cumbia de la Migra.

La canción que animó los pasos de Pascal es interpretada por Jornaleros del Norte, un grupo musical formado por trabajadores migrantes en Estados Unidos, que lleva más de 25 años denunciando a través de la música las injusticias que enfrentan quienes cruzan fronteras en busca de un mejor futuro.

Pascal no ha hecho declaraciones públicas sobre el momento, pero su sola presencia en el evento, bailando con la comunidad migrante al ritmo de una canción de protesta, ha sido interpretada como un acto de respaldo a las causas por las que lucha este sector.

Mientras se acercan elecciones decisivas en EE.UU. y aumentan las tensiones en torno a la política migratoria, el video de Pedro Pascal bailando se ha convertido en una imagen de resistencia. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD