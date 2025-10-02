Conductora queda atrapada tras choque entre camión y vehículo en Santa Cruz

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la avenida Alemana dejó a una mujer atrapada dentro de su vehículo, luego de que fuera impactado por un camión. Equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona para liberar a la conductora, que permanece en el interior del motorizado en el asiento del conductor.

La Unidad Operativa de Tránsito inició las primeras diligencias tomando la declaración informática preliminar tanto del conductor del camión como de los ocupantes del vehículo pequeño. Se espera un informe oficial en las próximas horas para establecer las causas y determinar responsabilidades.

Uno de los pasajeros del automóvil relató que circulaban por el carril correspondiente cuando se produjo el impacto.

“Nosotros estábamos por nuestro carril, el señor se ha cruzado y ahora dice que nosotros lo cruzamos”, señaló la ocupante, quien explicó que se dirigían a un control médico debido a que su hermano tiene dos válvulas en el corazón y requiere revisiones constantes.

Por su parte, el conductor del camión sostuvo que el siniestro ocurrió debido a un problema de visibilidad en su lado derecho.

“Como es un camión no tenemos visibilidad en ese lado. El vehículo pequeño ha intentado rebasarme y ahí ocurrió el accidente”, explicó el chofer, quien aclaró que afortunadamente los tres ocupantes del automóvil no resultaron heridos, más allá del susto.

Mientras tanto, las labores de rescate continúan para liberar a la conductora, en tanto que las autoridades aguardan el peritaje técnico para esclarecer las circunstancias de la colisión.

