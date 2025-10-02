TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE cadáver ACCIDENTE VIAL

23ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Seis heridos tras accidente en Cotoca: una bebé entre los afectados

El caso más delicado es el de un hombre de 31 años, quien sufrió una fractura de fémur y está siendo evaluado por especialistas para definir el tratamiento a seguir.

Charles Muñoz Flores

02/10/2025 14:02

El director del Hospital Municipal Virgen de Cotoca, Dr. Wilson Catorceno. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en la carretera a Cotoca. Entre los afectados se encuentra una bebé de cinco meses, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro, según confirmó el director del Hospital Municipal Virgen de Cotoca, Dr. Wilson Catorceno.

“Han llegado seis pacientes a nuestro hospital. Uno de ellos ya solicitó su alta porque no presentaba complicaciones graves. Tenemos un paciente con fractura de fémur, otro con una fractura menor y el resto con policontusiones producto del impacto”, detalló la autoridad médica.

De acuerdo con el reporte, los heridos corresponden a cinco pasajeros y el conductor del micro. El caso más delicado es el de un hombre de 31 años, quien sufrió una fractura de fémur y está siendo evaluado por especialistas para definir el tratamiento a seguir.

En cuanto a la menor, Catorceno aclaró que fue atendida de inmediato y que se encuentra en buen estado. “La niña está 100% fuera de peligro”, aseguró.

Los pacientes permanecen internados y su alta dependerá de la evolución que presenten en las próximas horas. El hospital mantiene la atención médica a cada uno de ellos mientras se investigan las circunstancias del accidente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD