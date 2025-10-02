Seis heridos tras accidente en Cotoca: una bebé entre los afectados

Seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en la carretera a Cotoca. Entre los afectados se encuentra una bebé de cinco meses, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro, según confirmó el director del Hospital Municipal Virgen de Cotoca, Dr. Wilson Catorceno.

“Han llegado seis pacientes a nuestro hospital. Uno de ellos ya solicitó su alta porque no presentaba complicaciones graves. Tenemos un paciente con fractura de fémur, otro con una fractura menor y el resto con policontusiones producto del impacto”, detalló la autoridad médica.

De acuerdo con el reporte, los heridos corresponden a cinco pasajeros y el conductor del micro. El caso más delicado es el de un hombre de 31 años, quien sufrió una fractura de fémur y está siendo evaluado por especialistas para definir el tratamiento a seguir.

En cuanto a la menor, Catorceno aclaró que fue atendida de inmediato y que se encuentra en buen estado. “La niña está 100% fuera de peligro”, aseguró.

Los pacientes permanecen internados y su alta dependerá de la evolución que presenten en las próximas horas. El hospital mantiene la atención médica a cada uno de ellos mientras se investigan las circunstancias del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play