Vecinos de la comuna Itocta, en Cochabamba, se encontraron con una macabra sorpresa la mañana de este jueves: el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un canal de riego. El hallazgo generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), personal de la Fiscalía y de la unidad de Homicidios llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida.

Vecinos del sector señalaron diversas hipótesis sobre la muerte. Algunos creen que la persona pudo haber caído accidentalmente al canal, mientras que otros aseguran que podría tratarse de un asalto, ya que el cuerpo fue hallado sin zapatos. La zona presenta poca visibilidad debido a la falta de alumbrado público y a la maleza que cubre gran parte del canal.

“Sí, es una situación lamentable. Hemos enviado varias notas a la alcaldía, a Obras Públicas y a la subalcaldía para que limpien el sector, pero nunca nos han hecho caso. Nosotros mismos hacemos lo que podemos con recursos propios, pero no alcanza. Hoy nos sorprendimos con esta persona fallecida. La gente está preocupada y algunos incluso quieren bloquear la calle para que nos escuchen”, indicó un vecino.

Cadáver hallado en canal de riego alarma a vecinos de la comuna Itocta, Cochabamba. Foto: Red Uno

Los vecinos denunciaron que la inseguridad ha aumentado en la zona, donde los robos y asaltos son frecuentes. “Los ladrones se han acostumbrado a venir porque no hay iluminación. La gente tiene que dar vueltas para evitar estas rectas oscuras, pero los delincuentes ya saben dónde atacar”, agregó otro vecino.

Por su parte, el subalcalde de Itocta, Freddy Laive, afirmó que se realizarán acciones inmediatas para mejorar el sector. “Primero haremos la limpieza de los canales de riego, que actualmente están muy descuidados. Posteriormente evaluaremos la necesidad de colocar alumbrado público, aunque en la placita del sector ya contamos con iluminación. Estamos tomando medidas para poner el área en condiciones y garantizar mayor seguridad”, señaló.

La Felcc continúa con las investigaciones para determinar las causas de la muerte y esclarecer si se trató de un accidente o un hecho delictivo.

