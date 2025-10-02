TEMAS DE HOY:
Cuba desinfló al subcampeón Italia y logró un empate agónico en el Mundial Sub-20

La selección cubana logró un empate 2-2 frente a Italia en Valparaíso, frustrando la ventaja inicial de los italianos y sumando su primer punto en el Grupo D del Mundial Sub-20. 

AFP

02/10/2025 13:37

Foto: EFE.

En un partido lleno de emociones, la selección cubana logró igualar 2-2 frente a Italia en Valparaíso, dejando sin efecto la ventaja inicial del subcampeón del pasado Mundial de Argentina 2023.

Los azzurri se habían adelantado en el marcador gracias a los goles de Andrea Natali al minuto 14 y Jamal Iddrissou al 31, quien además fue expulsado en los descuentos de la primera mitad. Con el 2-0, Italia parecía encaminada a sellar su clasificación a los octavos de final del Grupo D.

Sin embargo, Michael Camejo apareció para Cuba y convirtió dos penales, al minuto 70 y 87, para igualar el marcador y sumar el primer punto de los isleños en el torneo, sorprendiendo a los favoritos y demostrando que ningún resultado está asegurado en el certamen.

Con este empate, Italia dejó escapar una victoria que la habría dejado prácticamente clasificada, mientras Cuba celebró un histórico punto frente a un rival de jerarquía internacional.

 Con información de AFP.

