TEMAS DE HOY:
INSEGURIDAD SANTA CRUZ accidente de tránsito ACCIDENTE VIAL

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“¡Inolvidable!” Club sorprende a pequeño hincha que los saludaba todos los días antes de los entrenamientos

Un niño en Turquía vivió una mañana inolvidable cuando el bus del Samsunspor se detuvo para sorprenderlo en plena calle, gesto que fue aplaudido en redes sociales.

Martin Suarez Vargas

02/10/2025 11:28

Foto: Captura video de redes sociales.
Turquía.

Escuchar esta nota

Todas las mañanas, un pequeño hincha del Samsunspor de Turquía, se paraba en la avenida para saludar al bus que trasladaba a los jugadores rumbo a sus entrenamientos. En un video que se volvió viral, se observa cómo el niño levanta las manos al paso del vehículo rojo cargado de futbolistas.

La rutina cambió cuando, en una de esas mañanas, el bus se detuvo frente a él. El niño, sorprendido, saltó de alegría sin poder creer lo que ocurría. Su rostro reflejaba pura felicidad.

Un miembro del cuerpo técnico descendió del vehículo junto a un arquero del club. El pequeño, que llevaba guantes, se tomó una fotografía con el portero, en un momento que jamás olvidará.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el gesto del club. Comentarios como “permiso para llorar, lo que hizo el club es enorme” o “lo fácil que es hacer feliz a alguien” fueron replicados miles de veces. Para muchos hinchas, con un solo minuto de su tiempo los jugadores lograron marcar la vida de un niño que jamás olvidará la felicidad que le brindaron.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD