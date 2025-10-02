“¡Inolvidable!” Club sorprende a pequeño hincha que los saludaba todos los días antes de los entrenamientos

Todas las mañanas, un pequeño hincha del Samsunspor de Turquía, se paraba en la avenida para saludar al bus que trasladaba a los jugadores rumbo a sus entrenamientos. En un video que se volvió viral, se observa cómo el niño levanta las manos al paso del vehículo rojo cargado de futbolistas.

La rutina cambió cuando, en una de esas mañanas, el bus se detuvo frente a él. El niño, sorprendido, saltó de alegría sin poder creer lo que ocurría. Su rostro reflejaba pura felicidad.

Un miembro del cuerpo técnico descendió del vehículo junto a un arquero del club. El pequeño, que llevaba guantes, se tomó una fotografía con el portero, en un momento que jamás olvidará.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el gesto del club. Comentarios como “permiso para llorar, lo que hizo el club es enorme” o “lo fácil que es hacer feliz a alguien” fueron replicados miles de veces. Para muchos hinchas, con un solo minuto de su tiempo los jugadores lograron marcar la vida de un niño que jamás olvidará la felicidad que le brindaron.

