La gran batalla

Hoy en 'La Gran Batalla': cuatro equipos listos para brillar en el escenario

Tras la gala de premiación, donde la mejor presentación obtuvo inmunidad, los equipos se preparan ahora para destacar durante la semana.

Silvia Sanchez

29/09/2025 20:10

Santa Cruz, Bolivia

Inicia una nueva semana de competencia, y esta noche, cuatro equipos llegan hasta el escenario más grande de la televisión boliviana para poder destacar y seguir avanzando a la siguiente fase.

Hoy, se conocerá la dinámica de la semana, la modalidad de eliminación y ritmo a interpretar por los equipos, y cada uno de ellos, ya se encuentra en pleno proceso de ensayo para mostrar lo mejor de su talento.

Hoy en el escenario:

  • Basti y la academia “Aurea Crew”
  • Diego Paredes y la academia “Vibra Dance”
  • Ezequiel Serres y la academia “Bamboleo”
  • Susana Rivero y la academia “La Fábrica”

La semana inicia después de una gala de premiación, donde cuatro equipos, compitieron por obtener el beneficio de la inmunidad, los ganadores fueron: Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”.

No te pierdas una noche llena de talento y entretenimiento, conéctate a la señal de Red Uno a las 20:45 y apoya a tu equipo favorito.

