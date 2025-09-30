Hoy en 'La Gran Batalla': cuatro equipos listos para brillar en el escenario

Tras la gala de premiación, donde la mejor presentación obtuvo inmunidad, los equipos se preparan ahora para destacar durante la semana.
29/09/2025 20:10
Inicia una nueva semana de competencia, y esta noche, cuatro equipos llegan hasta el escenario más grande de la televisión boliviana para poder destacar y seguir avanzando a la siguiente fase.
Hoy, se conocerá la dinámica de la semana, la modalidad de eliminación y ritmo a interpretar por los equipos, y cada uno de ellos, ya se encuentra en pleno proceso de ensayo para mostrar lo mejor de su talento.
Hoy en el escenario:
La semana inicia después de una gala de premiación, donde cuatro equipos, compitieron por obtener el beneficio de la inmunidad, los ganadores fueron: Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”.
No te pierdas una noche llena de talento y entretenimiento, conéctate a la señal de Red Uno a las 20:45 y apoya a tu equipo favorito.
