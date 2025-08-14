Sin transporte ni vuelos nacionales este 17 de agosto por elecciones

La medida busca facilitar la participación ciudadana en los comicios. Solo operarán vuelos internacionales.
14/08/2025 17:29
El Ministerio de Obras Públicas ratificó este jueves la suspensión de operaciones de transporte terrestre y vuelos nacionales para la jornada electoral de este domingo 17 de agosto.
Según lo informado por el ministro Edgar Montaño, las terminales de buses de todo el país permanecerán cerradas, y no se autorizará circulación desde el sábado a las 17:00 hasta el lunes.
“No habrá atención en las terminales terrestres, no va a existir transporte (...), se restringen desde el día sábado a las 5 de la tarde hasta el día lunes”, precisó Montaño en conferencia de prensa.
Solo operarán vuelos internacionales
Solo operarán vuelos internacionales programados con antelación, principalmente en el eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
“Vamos a atender los vuelos internacionales que han sido programados con mucho tiempo de anticipación. Sí atenderemos vuelos por temas de salud y emergencia, pero no habrá atención el día domingo”, indicó.
Los últimos vuelos nacionales autorizados antes de la suspensión saldrán:
Desde La Paz a las 22:00
Desde Cochabamba a las 23:00
Desde Santa Cruz a las 22:30
La medida responde a una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de garantizar el derecho al voto de toda la población.
