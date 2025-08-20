“¡Hay un bebé!”, gritó la trabajadora que halló el pequeño cadáver envuelto en periódico en un basurero

Una trabajadora de limpieza encontró el cadáver de un bebé recién nacido envuelto en papel periódico, en un basurero de la zona Lagunas Norte, en la ciudad de El Alto. El hallazgo generó conmoción entre los vecinos del lugar.

“La señora que recoge basura, ella había encontrado, y la señora había gritado que había un bebé”, contó una de las vecinas.

Según testigos, el cuerpo del neonato estaba completo y con la placenta, lo que indicaría que fue abandonado poco después de nacer.

“Aquí estaba el bebé, envuelto en periódico. Era varoncito, con su cabellito. Tenía todo completo y la placenta”.

Sospechas sobre un minibús

Vecinos de la zona señalaron que, minutos antes del hallazgo, un minibús estuvo estacionado cerca del basurero. Sospechan que desde ese vehículo se habría arrojado al bebé.

“Un minibús estaba ahí parado, y cuando he regresado ya no estaba. Una señorita estaba apoyada en el asiento”, contó otra vecina.

Piden que el hecho se investigue a fondo y que el basurero sea cerrado, para evitar nuevos casos de este tipo.

El caso fue reportado a la Policía Boliviana, que ya abrió una investigación para determinar las circunstancias del abandono y la identidad de los progenitores.

