Identifican al vehículo implicado en el presunto secuestro de un joven en Villa El Carmen

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se realiza el proceso de investigación en torno a un posible hecho de secuestro de un joven varón en la zona de Villa El Carmen en La Paz.

“La Policía Boliviana, a través de la Felcc, asume conocimiento sobre la comisión de un posible ilícito de privación de libertad, secuestro o rapto de persona, y es a partir de esta información que se realizan las tareas investigativas, con la finalidad de identificar a la víctima”, manifestó el director de la Felcc, coronel Gabriel Neme.

Neme explicó que se hace una revisión de los videos de cámaras de seguridad, y que se logró establecer las características del motorizado.

“Hemos podido identificar al vehículo, con características tipo camión y que aparentemente se utilizaba como frigorífico, este vehículo ha sido utilizado para poder trasladar a la posible víctima”, aseveró.

De igual forma se indicó que el personal policial tomó declaraciones a los vecinos de la zoma, y todavía no se logró identificar al joven que es golpeado e ingresado al motorizado.

“La policía se ha trasladado al lugar y se ha tomado declaraciones a los vecinos y ninguno conoce a la posible víctima, también se ha procedido a la verificación de personas desaparecidas y no se lo tiene reportado”, puntualizó Neme.

