TEMAS DE HOY:
Monstruo de Morochata Intento de rapto Atropellada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Urgente! Reportan incendio en la cárcel de Villa Busch en Pando

Personal policial y de la unidad de Bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego.

Red Uno de Bolivia

20/08/2025 13:42

Pando, Bolivia

Escuchar esta nota

Un incendio de magnitud se reporta en el interior de la cárcel de Villa Busch en la ciudad de Cobija en Pando, según el reporte preliminar, el fuego se habría desatado en el área de dormitorios de los privados de libertad.

Personal policial fue desplegado en la zona para evacuar a los reclusos a un área segura y evitar la fuga de los mismos.

Funcionarios de la unidad de Bomberos de Cobija llegaron hasta el lugar para poder sofocar el fuego e iniciar con el proceso de investigación sobre las causas del incendio.

Los reclusos se mantienen a buen resguardo y colaboraron con la evacuación de varios artefactos del lugar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD