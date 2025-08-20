¡Urgente! Reportan incendio en la cárcel de Villa Busch en Pando

Un incendio de magnitud se reporta en el interior de la cárcel de Villa Busch en la ciudad de Cobija en Pando, según el reporte preliminar, el fuego se habría desatado en el área de dormitorios de los privados de libertad.

Personal policial fue desplegado en la zona para evacuar a los reclusos a un área segura y evitar la fuga de los mismos.

Funcionarios de la unidad de Bomberos de Cobija llegaron hasta el lugar para poder sofocar el fuego e iniciar con el proceso de investigación sobre las causas del incendio.

Los reclusos se mantienen a buen resguardo y colaboraron con la evacuación de varios artefactos del lugar.

