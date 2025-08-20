TEMAS DE HOY:
Internacional

¡De no creer! Fue detenido por persiguir a su 'ex' tres mil kilómetros

El hombre acosaba y amenazaba a la mujer desde hacía casi un año atrás.

Silvia Sanchez

20/08/2025 12:49

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Brasil

El terrible hecho se dio a conocer en la ciudad de San Pablo en Brasil, donde un hombre viajó más de 2.700 kilómetros desde el nordeste del país para intentar atacar a su expareja, a la que acosaba y amenazaba desde hacía casi un año.

El hombre fue identificado como Paulo Antônio de Lira Andrade, un músico de 38 años, que no quiso aceptar que su relación llegó a su final y empezó a perseguir a su exnovia, hubo amenazas, mensajes intimidatorios y hasta quemó el auto de su exsuegro.

Cansados del acoso, la familia de la mujer decidió cambiarse de vivienda y se trasladó a otra ciudad, sin embargo, esto no detuvo al acosador, y este, emprendió un viaje de 2750 kilómetros para seguir con su persecución.

La Policía Civil de Pernambuco, en coordinación con el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) de San Pablo, siguió los movimientos del sospechoso y logró detenerlo a solo 100 metros del Palacio de la Policía, en pleno centro de la ciudad.

 

