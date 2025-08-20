TEMAS DE HOY:
Policial

Intervienen torneo ilegal de póker en La Paz

Durante el operativo desarrollado por la AJ, es halló a 15 personas jugando.

Silvia Sanchez

20/08/2025 11:42

La Paz, Bolivia

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) intervino un torneo de póker ilegal que se desarrollaba en cercanías de la estación del teleférico en la zona de obrajes de la ciudad de La Paz

Durante el operativo se encontró a 15 personas jugando, se logró identificar al administrador del lugar y se decomisaron los medios de juego, consistentes en tres mesas de póker, naipes y fichas.

"Hace un par de semanas atrás se recibió la denuncia, se hizo el seguimiento y ahora se logró intervenir este sitio ilegal que se camuflaba con un letrero de casa en venta" informó Edwin Soria, director regional de la AJ La Paz.

 

Desde la AJ, piden a la ciudadanía denunciar este tipo de hechos ilegales, para lo cual se cuenta también con una página web www.aj.gob.bo.

