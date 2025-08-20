¡Insólito! Intentó robar un aire acondicionado y saltó al vacío tras ser descubierto

El insólito hecho ocurrió en Argentina, donde un ladrón fue detenido tras intentar robar un aire acondicionado en un shopping en Rosario y saltar desde seis metros de altura para escapar de la policía.

El delincuente se encontraba en el estacionamiento del centro comercial, y fue sorprendido por guardias de seguridad mientras rompía la cañería del equipo para poder sacarlo.

Tras verse descubierto, el hombre corrió hacia la rampa de acceso, quiso seguir escapando y se vio acorralado, por lo que intentó subir a uno de los pisos superiores del shopping.

Desesperado, saltó hacia el vacío sin darse cuenta, y cayó en el sector de parqueos interno del shopping, donde terminó lesionado y sin poder correr.

Tras ser atrapado, fue trasladado hasta un hospital donde le atendieron una severa herida en la rodilla, y después de ser estabilizado, lo llevaron a celdas policiales, ahora es investigado por tentativa de robo.

