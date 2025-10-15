Rodrigo Paz propone una “revolución judicial” con meritocracia, tecnología y transparencia

Espacio Solicitado

Durante el debate presidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, planteó una reforma integral del sistema judicial boliviano centrada en la transparencia, la meritocracia y el uso de nuevas tecnologías.

Anunció que, el 9 de noviembre, convocará en Sucre a un “gran encuentro nacional por la justicia”, con participación de todos los sectores.

“Planteamos un justicia con meritocracia, métricas de desempeño, evaluaciones al sistema judicial y la necesidad de que la justicia sea igual para todos”, afirmó Paz, quien subrayó que su propuesta busca garantizar una justicia independiente y moderna.

Una justicia con métricas, IA y Blockchain

El candidato del PDC explicó que su plan contempla mecanismos de evaluación y control objetivo del desempeño judicial, con audiencias públicas transmitidas en vivo, uso de inteligencia artificial para agilizar procesos y Blockchain para garantizar trazabilidad y transparencia en los casos.

“La justicia no puede mirar colores, apellidos ni cargos. Si no se respeta la ley, no se respeta la institucionalidad. Y sin instituciones, no hay Estado de Derecho”, sostuvo.

Paz también propuso retomar los arbitrajes internacionales y establecer contratos estatales transparentes y en línea, como medidas para recuperar la seguridad jurídica y promover la inversión nacional y extranjera.

Además, durante su intervención, el candidato lanzó un mensaje directo a su contrincante Jorge Tuto Quiroga, pidiéndole que, gane quien gane, se quede en el país y colabore con el proceso de reforma judicial desde el Parlamento.

“Si no ganase las elecciones, yo le pediría que se quede, que nos ayude con su bancada. Es necesario reformar la justicia y respaldar todos los procesos de cambio institucional”, expresó Paz.

Mira la programación en Red Uno Play