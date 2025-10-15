“Me tiré por la ventana para salvarme”: desgarrador relato del taxista apuñalado por una adolescente

Lo que parecía una carrera habitual terminó en una brutal agresión. Un taxista fue apuñalado por una adolescente de 17 años, quien lo atacó con un cuchillo presuntamente influenciada por un juego. Entre lágrimas, la víctima relató el hecho en el programa El Mañanero.

“Me pidió una carrera, pero cambió el destino varias veces. Quiso meterme por un pasillo lleno de árboles. Ahí me alarmé y decidí volver al punto donde la recogí. Cuando le pedí que bajara, sacó un cuchillo, me lo puso en el cuello y dijo: ‘lo siento’”, contó el conductor.

Durante el forcejeo, sufrió cortes en los dedos y tres profundas puñaladas en la espalda baja, con heridas de entre 10 y 15 centímetros. “Vi mucha sangre y pensé que me había cortado la garganta. Logré tirarme por la ventana del auto para salvar mi vida”, agregó.

La adolescente fue detenida el mismo día del hecho. En su mochila se hallaron más cuchillos, una tablet, un celular y la billetera del taxista.

El domingo siguiente, en la audiencia cautelar, se reveló que el ataque fue planificado por la menor en contacto con una persona desconocida a través de una plataforma digital. En el celular de la agresora se encontraron mensajes que revelan que pretendía matar a alguien para ser llevada a México.

La menor pidió instrucciones sobre cómo apuñalar a una persona y recibió imágenes con los puntos más vulnerables del cuerpo humano: la cabeza, el cuello y la espalda baja. Durante el viaje, incluso envió fotografías del taxista desde el asiento trasero, mientras lo seguía en tiempo real.

“Le mandó fotos y le dijo: ‘Ya estoy en el auto con el chofer’. Minutos después, lo atacó”, relató su esposa, quien estuvo presente en la audiencia.

Pese a la gravedad del hecho, el taxista asegura que no ha recibido ningún tipo de ayuda o respaldo por parte de las autoridades. Actualmente no puede trabajar, pero debe cubrir todos sus gastos médicos por cuenta propia.

“No voy a recibir ayuda. Me apuñalaron trabajando y tengo que pagar todo solo. Esto le puede pasar a cualquier colega. Uno no sabe a quién sube a su auto”, lamentó.

Su esposa también denunció que, aunque el caso avanza judicialmente, no hay ningún mecanismo real de apoyo para víctimas de este tipo de agresiones. La familia ha solicitado colaboración ciudadana para poder costear el tratamiento médico y la recuperación del conductor.

En tanto, la jueza determinó la detención preventiva en el centro de reclusión de menores Cervicruz para la adolescente, mientras continúan las investigaciones.

Las personas que deseen colaborar a esta víctima de agresión pueden comunicarse al número 785-022-62.

