¡Terrible! Niña de tres años muere al ser atacada por un perro pastor alemán

Un hecho consternador se suscitó en la ciudad de Burlington, Colorado, Estados Unidos, donde una pequeña de tan solo 3 años de edad murió tras ser atacada por un perro, informó el sheriff de Kit Carson, Travis Beldon.

El hecho ocurrió al interior de un inmueble, donde vivía el animal, atacó a la pequeña en el patio de su casa.

Según informó el sheriff de Kit Carson, Travis Beldon, cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a la madre junto a la pequeña, ella ya estaba inconsciente.

Aparentemente la madre al ver el hecho, logró encerrar al perro en una jaula, por lo que dejó de atacar.

La menor fue trasladada de urgencia al hospital Kit Carson County Memorial, donde los médicos solo pudieron confirmar su muerte.

Según el exjefe policial Nathan Hilll que cuidaba al perro en su casa, este animal fue entrenado para detectar drogas, pero no para atacar.

“Está entrenado para detección, no para patrullaje ni para tareas de aprehensión. No tiene entrenamiento para morder o atacar, por eso es muy extraño que haya reaccionado de esta manera”, explicó Hilll.

El perro fue retirado del domicilio y llevado al refugio municipal, donde finalmente fue sacrificado.

