¡No lo reconocieron! Así fue detenido y registrado Leonardo DiCaprio en Ibiza

DiCaprio llegó a Ibiza tras una gira por el Mediterráneo junto a Vittoria Ceretti, navegando en el megayate del magnate Jeff Bezos

Naira Menacho

14/08/2025 17:50

Italia

Leonardo DiCaprio fue detenido y registrado por la Guardia Civil en Ibiza, España, tras llegar a una fiesta privada, lo más insólito fue que los agentes no sabían quién era. El momento y la reacción del actor de 50 año quedó capturado en video.

De acuerdo con imágenes obtenidas por Daily Mail, DiCaprio vestía completamente de negro, con su clásica gorra de beisbol, y aguardaba con calma mientras revisaban sus pertenencias. A su lado, su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, comentó entre risas: “Me están revisando completamente ahora”.

Leonardo DiCaprio vivió un control de seguridad sin excepciones

La detención no fue por un hecho delictivo, sino parte de un control rutinario aplicado a todos los asistentes a la exclusiva fiesta, organizada por una marca de tequila en una villa privada de la isla.

“Todos fueron revisados y pidieron identificación. Es gracioso, hicieron una doble mirada y luego lo dejaron entrar”, contó un testigo. Según las fuentes, el protagonista de “Titanic” tomó la situación con buen humor, mostrándose amable y sonriente.

Del yate de Bezos a una noche peculiar

DiCaprio llegó a Ibiza tras una gira por el Mediterráneo junto a Vittoria Ceretti, navegando en el megayate del magnate Jeff Bezos. Ambos habían asistido a la lujosa boda de Bezos con Lauren Sánchez en Venecia.

La fiesta reunió a figuras icónicas como Kendall Jenner y Tobey Maguire, viejo amigo de Leo, quienes entraron sin problemas. El que no tuvo tanta suerte fue el rapero Travis Scott, que según reportes fue rechazado en la puerta.

 

