Santa Cruz: Felcn descarta que implicados en secuestros sean policías

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Ángel Morales, descartó este jueves que los sujetos involucrados en dos casos recientes de secuestro en Santa Cruz pertenezcan a esa unidad policial.

Los casos están siendo investigados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y por la propia Felcn, tras denuncias sobre personas que, presuntamente, se presentaron como agentes antidroga durante los hechos.

“Ellos no portan chalecos de la Felcn. Portan un chaleco que no se identifica. Puede que hayan mencionado ser funcionarios de la Felcn, pero descarto de manera enfática y objetiva que estos antisociales formen parte de nuestra unidad”, afirmó Morales.

El coronel sostuvo que continuarán con las investigaciones hasta lograr identificar a los responsables de cometer este tipo de delitos.

