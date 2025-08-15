"Que se haga justicia", clama hermana de Miguel Uribe tras su asesinato en Colombia

A más de treinta años del asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, por orden de Pablo Escobar, María Carolina Hoyos enfrenta un nuevo golpe: la muerte de su hermano, el senador y excandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado que lo dejó dos meses en cuidados intensivos.

En entrevista con la AFP, desde Bogotá, la comunicadora de 53 años —exviceministra de Tecnologías de la Información— habló del dolor de su familia, el legado de su hermano y su llamado a un país en paz.

“Han sido dos meses muy dolorosos y exigentes anímicamente. Enterrar a mi abuela, luego a mi hermano… ha sido muy difícil”, expresó.

Recuerdos y legado

Hoyos recordó a Miguel como “un guerrero” que luchó por sus ideas, la disciplina y la paz. “Fue una persona ejemplar, dedicada y comprometida con un país más justo”, afirmó.

Compartió también memorias de su infancia junto a él: “A los 14 años reemplacé las muñecas por mi hermanito. Miguel era mi príncipe”.

Sobre su madre, destacó que era amorosa, estricta y luchadora. “Después de 34 años, me sigue haciendo falta”, dijo sobre Turbay, secuestrada en 1990 por orden de Escobar y asesinada durante un operativo de rescate en 1991.

Llamado a la paz y justicia

La familia, señaló Hoyos, rechaza todo acto de violencia y busca que la muerte de Uribe tenga un propósito: “Construir entre todos la paz de Colombia y que esto no vuelva a suceder”.

Sobre la investigación, expresó su confianza en las instituciones para que se haga justicia.

“Miguel pretendía unir al país y convocar a distintas fuerzas para poner en práctica su visión de Estado. Me quedo con su legado de unión y de un país seguro para todos”.

