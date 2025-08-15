Familias se abastecen con víveres antes de las elecciones del domingo

Con el cierre programado de mercados y centros de abasto para las elecciones generales de este domingo 17 de agosto, familias bolivianas acuden a los mercados para adelantar sus compras y evitar cualquier imprevisto. El temor a una posible subida de precios y la necesidad de tener la canasta básica cubierta lleva a muchos a abastecerse de productos como carne, pollo, arroz y azúcar, mientras que las amas de casa se quejan por el alza de precios.

Las familias se organizan para esa jornada, se abastecen con productos básicos de la canasta familiar para cocinar en casa y compartir en familia.

"No sabemos qué puede pasar después de las elecciones, por eso estoy haciendo un poco de compras. Somos varios en casa", contó una madre de familia.

Otra ama de casa comentó que compró arroz y azúcar. "Dicen que estará todo cerrado, que tenemos que prepararnos con víveres, pero todo está muy caro", dijo. Una clienta comentó que para el sábado podría incrementarse más el precio de los productos, mientras compraba pollo y carne.

Otras personas compraron frutas y verduras, también huevo y pan. Lo primordial es la carne.

