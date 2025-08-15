Al menos 56 muertos en un pueblo de la región india de Cachemira por inundaciones

Redacción: AFP

Srinagar, India

14 de agosto de 2025 - 15:34 (UTC - 4)



Los aludes de lodo provocados por las lluvias torrenciales del jueves en un pueblo de montaña del Himalaya, en la región de Cachemira bajo administración india, dejaron al menos 56 muertos, informó a la AFP un responsable local.

Se trata de la segunda catástrofe importante causada por inundaciones mortales en India en agosto.

"Las noticias son sombrías," dijo en un comunicado el ministro en jefe de Cachemira, Omar Abdullah, al informar sobre los daños por las fuertes lluvias que habían golpeado el distrito de Kishtwar.

Multitudes se agolparon en un hospital de Kishtwar mientras las personas llevaban a algunos de los heridos en camillas.

Mohammad Irshad, un alto funcionario de gestión de desastres, dijo a AFP: "Se recuperaron 56 cuerpos" del lugar antes de que parar los operativos de rescate la noche del jueves.

Irshad dijo que se reportaron 80 personas desaparecidas y 300 fueron rescatadas, "50 de ellas están heridas de gravedad" y fueron enviadas a hospitales cercanos.

Un video publicado en redes sociales por un político local muestra a los socorristas alineando cuerpos sin vida en el suelo cubierto de barro y cubriéndolos con sudarios blancos.

La aldea de Chisoti, la más afectada, está situada en la ruta de una peregrinación hindú hacia el santuario de Machail Mata.

Los equipos de rescate podrían tener dificultades para acceder a la zona porqué las carreteras están dañadas tras varios días de violentas tormentas.

Esta zona se encuentra a más de 200 kilómetros por carretera de Srinagar, la principal ciudad de la región.

"Se prestará toda la ayuda necesaria a las personas necesitadas", declaró el primer ministro indio, Narendra Modi.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón, de junio a septiembre, pero los expertos apuntan que el cambio climático, asociado a un desarrollo mal planificado, aumenta su frecuencia y gravedad.

© Agence France-Presse

