Aprehenden al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, por presunto enriquecimiento ilícito

La exautoridad fue detenida en la ciudad de Cochabamba y deberá permanecer a la espera de su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

Hans Franco

14/08/2025 18:44

Foto: Exinistro de Medio Ambiente Alan Lisperguer
Cochabamba

El Ministerio Público confirmó que aprehendió cerca del mediodía de este jueves al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, por su presunta implicación en los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.

La exautoridad fue detenida en la ciudad de Cochabamba y deberá permanecer a la espera de su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

El caso forma parte de una investigación en curso que busca establecer si, durante su gestión en la cartera de Medio Ambiente y Agua, Lisperguer habría incrementado de manera injustificada su patrimonio y proporcionado información falsa en su declaración jurada, lo que constituiría una vulneración a la normativa vigente.

Noticia en desarrollo...

