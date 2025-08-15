Video: ¡Salió expulsado del vehículo! Chofer quiso ser el más canchero de la playa y acabó accidentado

El hecho se suscitó en una playa de Kuwait, país ubicado en Asia Occidental, en la región de Medio Oriente, donde un hombre sorprendió al realizar una impresionante maniobra para lucirse.

En su intento de deslumbrar con un ‘drifting’ en la playa, un hombre sorprendió con una maniobra que por poco le cuesta la vida.

En el video se observa cómo el conductor ingresa a la playa con su vehículo y de manera inédita, este sufre un vuelco estrepitoso, y termina expulsado y por los aires.

Afortunadamente el hombre salió con vida, aunque con algunas lesiones y de manera inmediata se para buscando salir del lugar y ayuda.

Un grupo de personas observaban atentos para que realice la maniobra.

