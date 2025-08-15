La menor de 13 años que fue apuñalada en un colegio de Satélite Norte evoluciona favorablemente tras permanecer varios días en terapia intensiva.

El cirujano pediatra Miguel Hurtado informó que la adolescente podría pasar pronto a una sala de recuperación.

“Todavía no está en sala, pero posiblemente pueda pasar en los próximos días para que esté con su familia y se recupere anímicamente. Ella ya puede hablar, está ganando confianza y ya no está deprimida”, señaló.

Avances médicos

De acuerdo con el parte médico, la menor ya fue desconectada de los equipos de respiración artificial y se encuentra en la etapa de cicatrización de sus heridas.

El equipo médico mantiene un seguimiento constante para garantizar su recuperación física y emocional, mientras la familia continúa acompañando el proceso.

