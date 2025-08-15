Un impactante video se hizo viral en redes sociales, mostrando el dramático momento en que un conductor pierde el control de su vehículo eléctrico en una autopista. Las imágenes, captadas desde el interior de otro motorizado, muestran al hombre con las manos fuera del volante, aparentemente rezando, mientras el automóvil avanza sin control hasta chocar contra otro vehículo.

El video muestra que el vehículo sufrió una aparente falla total: la dirección se bloqueó y el acelerador se atascó. El conductor, visiblemente asustado y con las manos fuera del volante, parece resignado a la colisión inevitable, lo que ha llevado a muchos a creer que se trata de un accidente real y no de un montaje. Según los informes, a pesar del fuerte impacto, ambos conductores resultaron ilesos, informa el portal Aztecachihuahua.

El caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos de fallas técnicas en estos vehículos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha advertido previamente sobre peligros como descargas eléctricas de alto voltaje o la liberación de gases tóxicos e inflamables tras daños en las baterías. Expertos señalan que problemas como fallas de software o defectos en componentes electrónicos podrían ser la causa de incidentes como este. Aunque los vehículos eléctricos tienden a presentar menos lesiones en choques, los expertos advierten sobre riesgos únicos y adicionales. Los accidentes con estos autos pueden llevar a incendios de batería, explosiones y electrocución, lo que complica enormemente las labores de rescate y aumenta los costos de reparación.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play