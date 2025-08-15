TEMAS DE HOY:
"Me expulsaron de Bolivia": Influencer 'Zazza el Italiano' devela lo que pasó tras viralización de robo

El influencer grabó y viralizó un robo en la zona del Plan 3.000, donde se observa a delincuentes arrebatando celulares a pasajeros.

Milen Saavedra

15/08/2025 13:12

El creador de contenidos conocido como 'Zazza el Italiano', a través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que fue expulsado de Bolivia.

El influencer grabó y viralizó un robo en la zona del Plan 3.000, Santa Cruz, el pasado 10 de agosto. Tras capturar al presunto autor del hecho, identificado como Diego Zapata, alias "El Gordo", este dijo que el influencer instigó el robo a cambio de un pago económico. Lo que generó una investigación policial.

"Mirad detrás mío qué diferente Bolivia, bueno porque ya no estoy en Bolivia; me han expulsado del país. Estoy en Argentina, es el lugar más cerca que he encontrado con el avión más rápido. No pasa nada. Aquí haré mejor contenido", afirmó mientras caminaba por una avenida de Buenos Aires.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa a delincuentes arrebatando celulares a pasajeros de vehículos de transporte público, mientras el creador de contenido grababa la escena

Comentó que, por el momento, no puede "explicar mucho" sobre lo que pasó. "Yo creo que ya en unos días os puedo contar algo más... Bolivia, Bolivia", agregó sin dar más detalles.

 

 

