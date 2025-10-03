¡Increíble resultado! Una mujer de 45 años se ve como una adolescente después de hacerse un lifting

La historia de LeAnn, una mujer de 45 años, ha revolucionado las redes en los últimos días, pues los resultados de un lifting facial, le cambiaron la vida. Muchos la confundieron con una adolescente o con su hija.

Todo empezó cuando LeAnn compartió fotos y videos del antes y después de la cirugía y las razones de su cambio físico.

“Decidí operarme porque sentí que había envejecido diez años en solo uno”, contaba LaAnn, quien relató que se realizó un lifting profundo de cuello y rostro, además de una blefaroplastia superior e inferior (cirugía de párpados), un lifting de cejas y transferencia de grasa a la cara y los labios.

Las imágenes del cambio dejaron a todos boquiabiertos, y los comentarios estallaron en redes sociales.

Imagen captura RR.SS.

“Perdón, pero no es la misma persona”, escribió un usuario. Otros, directamente, pensaron que la joven del “después” era su hija. “¡Parece un video de tu hija!”, comentó otra seguidora. “¿Qué pasó? ¿Volviste a ser adolescente?”, señalaban otros comentarios.

LeAnn subió un video en el que mostró su rostro todavía hinchado por la cirugía y posteriormente se mostró feliz con el resultado.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play