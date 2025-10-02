TEMAS DE HOY:
Video: ¡Aterrador! Momento en que una pitón gigante se desliza sobre una mujer dormida en su casa

En las terribles imágenes se observa como la mujer no se percata del peligro y es sorprendida por una pitón gigante, que se deslizaba entre sus piernas, mientras ella se encontraba en el sillón de su propia casa.

Jhovana Cahuasa

02/10/2025 10:44

Foto: Captura de video
Mundo

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, en las mismas se observa como una pitón gigante irrumpe en el hogar de la mujer, quien se encontraba dormida en el sillón de su sala.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y se viralizaron de manera inmediata generando gran impacto entre los internautas, ya que no es habitual que una serpiente de ese tamaño ingrese al hogar, y menos se deslice sobre el cuerpo de la mujer, quien no se dio cuenta del peligro que corría.

El hecho se había registrado el pasado 26 de septiembre, aunque se observa en el video que la serpiente no mostró reacciones agresivas, su presencia y tamaño causa alarma.

La mujer tras sentir un movimiento extraño en su cuerpo realizó un gesto automático de querer separar a algo que se le asomaba, pensando aparentemente de que se trataba de su gato. Al abrir sus ojos reaccionó asustada viendo la verdadera amenaza que corría.

 

