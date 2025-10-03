Taylor Swift entra a la era de "Showgirl" con su nuevo álbum pop

Taylor Swift está en una radiante y nueva era: su 12º disco, "The Life of a Showgirl", muestra a la superestrella del pop animada, con canciones pegajosas sobre amor, matrimonio, éxito y... ajuste de cuentas.

"Esta noche todas estas vidas convergen aquí, el mosaico de risas y el cóctel de lágrimas... No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me parece tan acertado", publicó Swift en Instagram tras el lanzamiento, junto con fotos vestida de corista.

La megaestrella describió el álbum como un "autorretrato". Y es que "Showgirl" trae mucha introspección, pero también sus 12 canciones de ritmos potentes revelan a una Swift más feliz y ligera, enamorada con su prometido campeón de la Liga de Football Americano, Travis Kelce, y orgullosa de su arrollador Eras Tour.

"Solo te quiero a ti, tener un par de hijos, que todo el vecindario quiera ser como tú... Me haces soñar con un patio donde cuelgue un aro de baloncesto", canta en "Wish List".

En la canción que da el nombre al disco y trae a la princesa del pop Sabrina Carpenter, que fue su telonera en algunos conciertos de su Eras Tour, Swift cuenta la historia de una artista llamada Kitty, y cómo esa vida se volvió la suya.

Y, en "The Fate of Ophelia", que se refiere al trágico personaje de "Hamlet", de Shakespeare, ella dice: "Tarde una noche, me sacaste de mi duelo / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia".

El lanzamiento viene de la mano de un evento especial en salas de cine de todo el mundo este fin de semana, que seguro reunirá a sus legiones de fans vestidos en el color del momento de Swift: naranja.

Antes de salir al aire, "Showgirl" ya batía récords: se convirtió en el álbum más preguardado de la plataforma de "streaming" Spotify, superando la marca establecida el año pasado por... el disco anterior de Swift: "The Tortured Poets Department".

Camino al lanzamiento, Swift dijo que el nuevo álbum "nació durante la época más feliz, loca e intensa" de su vida. Parte de ese drama se filtra en "Elizabeth Taylor", en la cual lamenta: "A menudo, mi vida no es muy glamurosa".

El álbum de Swift está disponible en las plataformas de streaming. Ediciones especiales físicas también estarán a la venta en distribuidores como Target, y los fans podrán elegir entre opciones como "Vinilo naranja brillante Portofino" o "Vinilo rosa brillante Spritz veraniego".

Los "swifties" también podrán llenar los cines este fin de semana para la fiesta especial que lanzará el video de "Ophelia", imágenes tras bastidores de su grabación, y los llamados videos líricos, que muestran las letras de una canción en pantalla.

Se estima que este evento en los cines recaude entre 30 y 50 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Deadline.



