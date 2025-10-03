VIDEO: Colegio Fred Núñez sufre graves daños tras intensas lluvias en Santa Cruz

Este jueves, los padres de familia de la Unidad Educativa Fred Núñez, ubicada en la zona Luján del Distrito 6 de Santa Cruz, denunciaron el mal estado de la infraestructura del colegio, que sufrió severos daños producto de las intensas lluvias registradas en la capital cruceña.

Los padres se encuentran preocupados, ya que aseguran que sus hijos se ven perjudicados. En muchos casos no pasan clases debido a las goteras que provocan la acumulación de agua en las aulas.

“Como se puede observar, realmente el mantenimiento de la unidad educativa es nulo y esto es un riesgo para toda la población estudiantil, porque aquí funcionan tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Las aulas y cursos están llenos de agua, existen filtraciones y no se puede pasar clases”, manifestó Elizabeth Rocha, madre de familia.

Asimismo, refirieron que incluso hay una columna de agua que parece una fuente danzante. Piden a las autoridades realizar el mantenimiento correspondiente para evitar que la infraestructura se vea aún más afectada.

En las imágenes captadas en la unidad educativa se puede apreciar la existencia de goteras y aulas inundadas; incluso los pizarrones se ven afectados por el agua que ingresa desde los techos.

La infraestructura alberga a dos unidades educativas; sin embargo, los estudiantes no cuentan con condiciones adecuadas para pasar clases. Advirtieron, además, que las columnas, debilitadas por la humedad, podrían ceder, por lo que exigen atención inmediata de las autoridades.

