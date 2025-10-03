"No hay presupuesto, hay talento": Artista frena el tráfico para filmar un videoclip viral

El artista venezolano Arod la Corriente ha demostrado que la creatividad y el ingenio valen más que un gran presupuesto, al volverse viral por la audaz filmación de su nuevo videoclip. En una escena que detuvo el tráfico de una concurrida calle de Medellín, Colombia, el cantante transformó un semáforo en el set de rodaje para su última canción.

El video, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra cómo el equipo de Arod aprovechó los escasos dos minutos que dura la luz roja para montar una elaborada cena en medio del paso peatonal. Rápidamente, instalaron una mesa, cinco sillas, un mantel, platos servidos, copas de vino e incluso una planta de adorno.

Una cena en pleno asfalto

El artista, junto a tres acompañantes y un pequeño perro blanco, se sienta a cenar con total naturalidad mientras una cámara sobre un trípode los filma. Detrás de ellos, una hilera de motos y vehículos espera pacientemente a que el semáforo cambie, creando un contraste dramático que subraya el mensaje de la producción: "Es imposible grabar un video sin presupuesto", se lee al inicio del video, con una respuesta desafiante: "¿Seguro?"

El video completo, que incluye el resultado de la filmación, se ha vuelto un éxito inmediato, reflejando el espíritu del artista de crear música genuina con ideas potentes.

Arod, conocido por su estilo de música latina que surge de vivencias personales, ya se posicionaba como un referente de la nueva ola musical. Sus canciones, producidas con recursos modestos, ya han superado el millón de reproducciones, y este arriesgado golpe de efecto visual solo ha consolidado su conexión con el público. La letra de la canción resuena con el concepto del video, al incluir frases como: "Todo lo que me jodí no fue de gratis" y "El que quiera verme tropezar, que espere sentado", lo que añade una capa de significado a la inesperada "cena" en la calle.

Mira la programación en Red Uno Play