Mackay tras video viral de robo: “Nos están tratando de criminales”

El video de un robo ocurrido en un micro del Plan 3000, grabado por el influencer conocido como Zazza el Italiano, ha provocado la apertura de una investigación por parte de la Policía Boliviana.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa a delincuentes arrebatando celulares a pasajeros, mientras el creador de contenido grababa la escena. Uno de los implicados fue aprehendido y afirmó en su declaración que el robo habría sido instigado por el propio tiktoker a cambio de dinero.

A raíz de esta denuncia, también ha sido mencionado el creador de contenido Federico Mackay, quien ese día acompañó a Zazza en parte de su recorrido. Mackay habló en exclusiva con el programa “Que No Me Pierda”, donde negó cualquier participación en el hecho y aclaró que no se encontraba en el lugar en el momento del robo. “Nos están involucrando a nosotros, que somos simples creadores de contenido”, sostuvo.

Mackay explicó que fue contactado por Zazza mientras realizaba un trabajo en Santa Cruz, y que lo llevó hasta la zona del Plan 3000. Sin embargo, aclaró que al momento del robo él ya no estaba con el influencer, ya que se había dirigido a la zona del coliseo abandonado. “En el momento en que sucede eso, yo no me encuentro ahí”, reiteró.

Sobre el comportamiento de Zazza, Mackay aseguró que lo ha visto en repetidas ocasiones colaborando con personas en situación de calle, y descartó que haya financiado un acto delictivo. “(Zazza) se les acerca, solamente colabora con la gente si le piden algo. Entonces, en situación de que pague por un hurto, no creo”, afirmó.

Tras la publicación del video y el arresto de uno de los delincuentes, Zazza habría manifestado sentirse afectado por lo ocurrido. “Me dijo: ‘me siento muy mal, porque acabo de grabar un robo, fue enfrente mío’”, contó Mackay. Pese a su desvinculación, el creador de contenido aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades si así lo requieren.

